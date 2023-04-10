МК: На юбилее у Винокура случилось ЧП во время творческого подарка от его дочери

Владимир Винокур отпраздновал свой 75-летие большим концертом. Коллеги, родственники, друзья артиста явились поздравить известного юмориста с юбилеем. Дочь Винокура подготовила подарок для отца, однако неожиданно с ней на сцене произошел казус.

Звездная наследница презентовала танцевальный номер, его она репетировала три дня. Анастасия является балериной, но решила исполнить современные танцы. Девушка попала в неловкую ситуацию.

Она вышла на сцену с красивой прической. Волосы красотки были собраны в хвост. В ходе номера ее волосы неожиданно зацепились за наряда, из-за чего Настя не смогла закончить номер.

После ЧП Винокур поспешил помочь дочери, но не смог отцепить волосы. Вскоре наследница скрылась за кулисами, но снова появилась на сцене, повторив номер. Встретили дочку Владимира Натановича бурными аплодисментами.