МК: У артистки из РФ Любови Успенской во время выступления разошлось платье на животе

Неожиданный неприятный инцидент произошел во время одного из концертов популярной российской и американской исполнительницы Любови Успенской. Как сообщает «Московский комсомолец», платье певицы разошлось по швам на животе прямо в то время, когда она исполняла очередную песню на сцене вместе со своей дочерью.

Зрители, присутствующие в зале, обратили на это внимание. Поклонники предположили, что Успенская набрала вес. Как оказалось позже, действительно, сценический костюм 69-летней исполнительницы городских романсов и русского шансона стал ей мал в талии.

Нужно напомнить, не так давно Любовь Залмановна заявила о начале нового гастрольного тура по городам России. В тур артистка отправилась не одна, а вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, которая с недавних пор активно строит свою певческую карьеру в РФ.



