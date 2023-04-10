Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о причинах отмены концертов Басты и Арбениной

Сергей Соседов решил прокомментировать отмену концертов певицы Дианы Арбениной и ее группы, а также выступления рэпера Басты во многих городах России. В беседе с журналистами музыкальный критик предположил, что, скорее всего, данные мероприятия отменяют из-за отсутствия спроса на билеты у зрителей.

"По поводу отмены концертов я не могу ничего сказать. По какой именно причине они отменяются? Возможно, нет спроса публики? Вряд ли эти музыканты запятнали себя плохими высказываниями касательно СВО. Я, по крайней мере, такого не слышал", — отметил Соседов.

Также историк музыки добавил, что у слушателей наверняка просто нет денег на концерты, поэтому их отменяют. Впрочем, о точной причине музыкальный эксперт предложил узнать у самих организаторов.



