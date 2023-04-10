Народный артист из РФ Андрей Соколов резко высказался о критикующих СВО на Украине артистах

Прославленный актер из РФ Андрей Соколов, который выступает в поддержку СВО на Украине, выступил с резкой критикой покинувших страну российских деятелей культуры.

На творческом вечере он заявил, что считает оскорбительными и обидными действия некоторых коллег, которые критикуют РФ и россиян, находясь при этом за границей. По мнению актера, среди публичных людей есть немало "затаившихся либералов", которые не показывают свое истинное лицо, а ждут момента.

"У нас есть светлые ребята, но на виду оказываются чаще всего не они, а "пена". Происходит так в большинстве областей. Культура как лакмусовая бумажка, актёры - люди публичные", - сказал Андрей.

Соколов не понимает, что происходит в эшелонах власти, и как на значимые должности попадает человек, которому наплевать на родную страну. Он уверен, что люди, не поддерживающие политику властей, не могут занимать руководящие должности.