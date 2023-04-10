Народный артист из РФ Филипп Киркоров заявил, что Лада Дэнс не способна его разлюбить

В феврале этого года на канале «НТВ» стартовал новый сезон музыкального телепроекта «Маска». Уже в минувшее воскресенье, 9 апреля, российские зрители смогли увидеть девятый эпизод популярной программы.

Одним из главных событий вечера стало спасение Пуделя. Этот персонаж впечатлил звездных судей хореографическими данными и невероятной харизмой. Многие члены жюри заявили, что под маской Пуделя скрывается известная исполнительница Лада Дэнс. При этом певица Валерия шутливо отметила, что артистка давно разлюбила Филиппа Киркорова.

«Меня невозможно разлюбить!», — ответил ей поп-король.

Алексей Воробьев добавил, что он неоднократно встречал Ладу Дэнс в спортзале и отметил, что она находится в прекрасной физической форме.