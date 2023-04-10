Народный артист из РФ Филипп Киркоров в шоу «Маска» заявил, что его дети без ума от Хомяка

В феврале канал НТВ начал показ нового сезона проекта «Маска». В минувшее воскресенье вышел в эфир девятый эпизод шоу.

Пожалуй, одним из главных событий воскресного вечера стало спасение Пуделя. Он впечатлил звездное жюри хореографией, вокалом и харизмой.

Также очередное откровение сделал Филипп Киркоров. Он рассказал о любимом персонаже детей.

«Хомяк — любимиц всех детей! От мала и до велика. Мои дети или твои дети — все безумно любят Хомяка!», — сказал поп-король российской эстрады.

Напомним, что в девятом выпуске четвертого сезона «Маски» судьи раскрыли Горностая. Под маской скрывалась Диана Анкудинова. При этом зрители решили спасти Хомяка, а судьи приняли решение оставить в проекте Пуделя.