Павел Астахов в Екатеринбурге презентовал фильм о Содоме и Гоморре

В Екатеринбурге состоялась премьера фильма «Содом. Кара Господа». Эту документалку снял Павел Астахов. Бывший чиновник замахнулся на тему Содома и Гоморры — двух ветхозаветных городов, которые Бог за грехопадение жителей уничтожил огнем. Тема религии для адвоката не нова, он три года ведет передачи на православном канале «Спас».

После презентации картины в столице Астахов прилетел в Екатеринбург с показом. Он выступил с речью перед трансляцией фильма. Как поведал телеведущий, Содом в прошлом не остался, он есть по всему миру, в том числе в России.

Плоды Содома сегодня видим везде. Не только на загнивающем и пропадающем Западе, но и здесь есть ростки недружелюбия и негостеприимства. К примеру, отдельный грех Содома — судьи, которые неправосудные. Но что мы сегодня видим, какие решения они выносят? На юге РФ всю судебную верхушку уличили во взятках. Когда забывают, что такое закон человеческий и закон Божий, вот что происходит. История Содома именно про это, — отметил чиновник.

Также Астахов рассказал о сложностях, которые им пришлось преодолевать в ходе работы над фильмом и после него. По словам правозащитника, на съемках им каждый день что-то мешало.



