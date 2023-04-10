Педиатр Комарова предостерегла граждан России о вреде зеленки и оксолиновой мази

Граждан РФ, привыкших использовать зеленку, педиатр предостерегла от ее использования. Раствор содержит агрессивную среду, которая вредит не только поврежденным, но и здоровым тканям. По словам Ольги Комаровой, эффективность зеленки не подтверждена.

«Врач не видит под зеленкой не видит, как ведут себя высыпания, что затрудняет диагноз. При ветрянке зеленка не оказывает никакого эффекта, а содержащийся спирт только еще больше раздражает поверхность ран. Появление воспалений и присоединение вторичной инфекции становится отследить труднее», — говорит Комарова.

Также врач отмечает, что оксолиновая мазь, которую многие граждане РФ обрабатывают слизистую носа, может привести к попаданию пилы и вирусов. В полости носа есть «реснички» мерцательного эпителия, которые защищают организм от инфекций. Мазь их склеивает, мешая нормальному функционированию. Для защиты от вирусов лучше промывать нос любым солевым раствором.