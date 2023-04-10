Певица РФ Ольга Орлова рассказала, как ей удалось быстро восстановиться после родов

Российская ведущая и певица Ольга Орлова родила дочь в начале февраля 2023 года. При этом 45-летняя исполнительница очень быстро вернулась в прежнюю физическую форму. Артистка решила объяснить, как смогла так быстро восстановиться после появления дочери на свет.

Орлова призналась, что часто хейтеры, сомневающиеся в ее беременности, пишут гневные комментарии. Они подозревают, что Ольга не смогла бы так быстро оправиться, если бы самостоятельно рожала. Ведущие программы «Звезды сошлись» поинтересовались у теледивы, как ей это удалось.

«Я ведьма. Просто ведьма», — в шутливой форме ответила певица.

Напомним, всю беременность звезду подозревали в том, что она носит накладной живот. Ребенка якобы вынашивает суррогатная мать. На все обвинения знаменитость отвечала, что за девять месяцев она поправилась на 16 килограммов. 12 килограммов ей удалось быстро сбросить.