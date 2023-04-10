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Певица РФ Ольга Орлова рассказала, как ей удалось быстро восстановиться после родов

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Певица РФ Ольга Орлова рассказала, как ей удалось быстро восстановиться после родов
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская ведущая и певица Ольга Орлова родила дочь в начале февраля 2023 года. При этом 45-летняя исполнительница очень быстро вернулась в прежнюю физическую форму. Артистка решила объяснить, как смогла так быстро восстановиться после появления дочери на свет.

Орлова призналась, что часто хейтеры, сомневающиеся в ее беременности, пишут гневные комментарии. Они подозревают, что Ольга не смогла бы так быстро оправиться, если бы самостоятельно рожала. Ведущие программы «Звезды сошлись» поинтересовались у теледивы, как ей это удалось.

«Я ведьма. Просто ведьма», — в шутливой форме ответила певица.

Напомним, всю беременность звезду подозревали в том, что она носит накладной живот. Ребенка якобы вынашивает суррогатная мать. На все обвинения знаменитость отвечала, что за девять месяцев она поправилась на 16 килограммов. 12 килограммов ей удалось быстро сбросить.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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