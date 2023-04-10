Резидент Comedy Club Шальнов проинформировал о сложностях работы с новичками в шоу

Экс-участник КВН Алексей Шальнов рассказал о сложностях работы над юмористическим шоу. Об этом он проинформировал в подкасте блога Tea Business Workshop на Ютуб.

По мнению резидента Comedy Club, порой зрителей сложнее рассмешить, так как они ожидают увидеть известных юмористов, а не выступление новичков. Но сам комик с этим не сталкивался.

«Для если шутка смешная, то она смешная и работает. Иначе нельзя», — порассуждал он.

Шальнов добавил, успех на сцене зависит от уверенности в себе. По словам Алексея, на сцене старейшины шоу (Гарик Харламов и Павел Воля) ведут себя очень уверенно.

«Когда приходят новые, явно сложнее. У них тремор. Даже после КВН рассадка совсем другая», — подчеркнул он.



