Рэпер РФ Тимати спровоцировал слухи о помолвке с Валентиной Ивановой

Тимур Юнусов, более известен российским слушателям как рэпер Тимати, а также его возлюбленная Валентина Иванова спровоцировали очередные слухи о своей помолвке.

Дело в том, что интернет-пользователи заметили на безымянном пальце у модели дорогостоящее кольцо. В социальных сетях тут же распространились фото влюбленных с их выхода в свет. На снимке видно, что Валентина не пытается скрыть роскошное украшение на пальце. В связи с этим фанаты предположили, что скоро влюбленные объявят о свадьбе и начнут готовиться к свадебному торжеству.