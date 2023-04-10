Внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил гражданство США

Никита Пресняков, как оказалось, является гражданином США. Об этом сообщил «МК». Оставив в РФ недвижимость и родственников, старший внук Примадонны шесть месяцев назад уехал в Америку.

Помимо столичной квартиры, Пресняков-младший является счастливым обладателе роскошного особняка Пугачевой в Подмосковье на первой линии Истры, который когда-то артистка для себя строила. Сейчас дом Никита выставил на продажу. Он за него хочет 225 миллионов рублей.

В то же время музыкант не отказался от общения с другой бабущкой, оставшейся в России. По словам Елены Пресняковой, они с внуком часто беседуют по телефону.

Из разговоров женщина узнает о успехах артиста в творчестве и личной жизни. По словам бабушки Никиты, он имеет американское гражданство, поэтому в этой стране чувствует себя комфортно.