Шоу «Звезды в Африке»: звезды побывали канатоходцами и сыграли в лимбо, девушка отправилась на испытание на вылет

Пятый выпуск «Новых звезд в Африке» удивил зрителей испытаниями. Участники сражались за еду и боролись со страхом высоты.

Эта неделя началась со знакомства с новым участником. Им нужно было пощупать колени друг друга с закрытыми глазами и угадать «владельца». С трудностями столкнулся Иван Пышненко, он не отгадал колени незнакомца. Новым участником оказался актер Семен Молоканов.

Также звезды отправились на еще одно испытание. Они были обязаны пройти по подвешенному канату, чтобы собрать монеты на продукты. Мария Погребняк сообщила, что у нее акрофобия (боязнь высоты). Но блогерша справилась со страхом и сумела собрать две монеты.

Еще одним заданием стала игра лимбо с завязанными глазами. Знаменитостям нужно было проползать под рейкой. Звезды выиграли 22 монеты, которые позже потратили на коробку с сюрпризом, в которой оказалась тушенка, и молоко.

Во время голосования выяснилось, что претендентами на вылет оказалась Наталия Медведева и Андрей Свиридов. Звезды соревновались друг с другом за дальнейшее участие в проекте. В конечном итоге актриса вырвала победу у Свиридова и вернулась в лагерь.