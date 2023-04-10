Специалист Илья Анищенко прочитал язык тела актрисы РФ Паулины Андреевой

Эксперт по языку жестов Илья Анищенко решил проанализировать супружескую пару Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. По словам эксперта, супруги уже не проявляют живых эмоций. Они как будто бы заранее продумали свою стратегию поведения на людях.

"У Паулины не естественная поза. Она вес своего тела переносит на дальнюю ногу от мужа. Этим как бы пытается незаметно улизнуть", - заявил специалист.

Как отметил Анищенко, со стороны Федора есть попытки приблизиться к Паулине, но она все время дистанцируется. Илья также добавил, жесты пары говорят о том, что между ними тепла нет. Хотя о негативе в отношениях говорить не приходится. Скорее всего, романтические отношения ушли на второй план, а сейчас Бондарчук и Андреева переживают новый этап в отношениях.