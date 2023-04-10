Стало известно, кого покойная принцесса Диана любила на самом деле

После трагической гибели в ДТП принцессы Дианы стали известны подробности ее личной жизни. После расставания принц и принцесса Уэльская признавались в внебрачных связях. Создатели фильма "Корона" заговорили об увлечении Дианы ее телохранителем. Именно Барри она называла главной любовью жизни.

Правда, об отношениях Дианы и Барии ничего неизвестно. Также неизвестно, была ли связь эта интимной либо платонической. Но о своих чувствах принцесса заговорила сама. Диана постоянно тренировала свою речь. Однажды преподаватель Питер Сеттелен, который занимался ее подготовкой, попросил записать откровение на кассету. В этой записи Диана раскрыла свои чувства.

Имя возлюбленного она не назвала, но на него указывают некоторые биографические детали. Принцесса сказала, что познакомилась с парнем в 24 года, то есть в 1985 году. Именно тогда 37-летнего мужчину назначили ее телохранителем. Также Диана говорила, что ее любимый погиб в аварии на мотоцикле. Этот факт полностью совпадает с биографией Барри Маннаки.