StarHit: Суд с участниками «Миража», выкидыш, роман с женатым, усыновление детей. С кем музыка связала Маргариту Суханкину

Маргарита Суханкина прошла не простой жизненный путь. На протяжении всей жизни у нее было немало преград и трудностей.

С детства певица мечтала построить карьеру в опере, однако в 14 лет записала первые песни для группы "Мираж". Мечты о большой сцене не покидали девушку. В итоге артистка стала лидером коллектива.

Но такой расклад, похоже, нравился не всем солисткам группы. Изначально у Суханкиной возник конфликт с Натальей Гулькиной, а затем сложились непростые отношения со Светланой Разиной, которая после паузы решила вернутся в коллектив. Противостояние Маргариты и Светланы стало самым громким. В итоге она была вынуждена судится с группой. Разина старалась всячески испортить выступление своей коллеги. К тому же, она делала громкие заявления, обвинив Маргариту в том, что та не умеет выбирать сценические образы.

Также певица пережила много трагедий в личной жизни, хотя от интрижки с женатым не открещивалась. Артистка также сделала аборт, который вызвал серьезные осложнения, врачи чудом ее спасли. Позже она забеременела снова, но из-за того, что беременность протекала неправильно, женщина родила мертвого ребенка на 8 месяце. Отчаявшись обрести счастье, исполнительница в 2013 году усыновила 4-летнего Сергея и 3-летнюю Валерию.