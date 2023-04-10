В Перми вслед за Казанью и Чебоксарами отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт лидера российского коллектива «Ночные снайперы» Дианы Арбениной был отменен в Перми. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Михаил Аминов.

По его данным, организация курирует работу Спортивного комплекса имени Сухарева, где и было запланировано выступление группы. Мероприятие должно было пройти 12 апреля. Однако ЦСП решил не предоставлять площадку певице «в связи с общественным резонансом» и «для избежания возможных провокаций». По словам Аминова, организаторов об этом оповестили.

Напомним, ранее концерты Дианы отменили в Чебоксарах, Казани, Тольятти, Улан-Удэ. Поступили сообщения об отмене выступления в Краснодаре, хотя на сайте площадки концерт все еще значится в перечне запланированных. Он пройдет 12 июня.

Также отметим, что на портале «Ночных снайперов» с 10 апреля 2023 года анонсирован гастрольный тур по российским городам, который завершится юбилейным концертом в Москве 8 июля.