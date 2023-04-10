В Сети обсуждают последнее интервью погибшего военкора Татарского: «Пугачева — предатель и хабалка»

После гибели военного корреспондента Владлена Татарского на YouTube-канале "Абзац ТВ" опубликовали последнее интервью покойного журналиста. В нем военкор дал оценку уехавшим из РФ знаменитостям.

По словам Татарского, все покинувшие Россию артисты являются предателями, которым нужно обязательно запретить въезд в страну и лишить званий. Под критику Владлена в том числе попала Алла Пугачева. Примадонну он назвал "предателем" и "хабалкой".

Последние высказывания трагически погибшего Татарского вызвали в Сети бурные обсуждения. Многие интернет-пользователи согласились с этим мнением.

"Пугачева, конечно же, предатель. Всегда была хабалкой, только этого никто не замечал",

"Пугачиха превратилась в хамоватую хабалку, расхлябанно ногой открывая дверцу дорого авто по прибытии из Израиля"

"Даже с того света разъясняет суть происходящего", - написали комментаторы.