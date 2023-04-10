РИА Новости проинформировало, как поездки в зону СВО на Украине изменили артистов из России

В зоне СВО на Украине побывали многие артисты из РФ. Список таких знаменитостей опубликовало издание РИА Новости.

К примеру, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в 2023 дал благотворительные концерты в нескольких госпиталях и военных частях. По словам исполнителя, выступать ему было не страшно, поскольку он думал о зрителях, а бояться не было времени.

Зону СВО неоднократно посещал Григорий Лепс. Он посвятил спецоперации несколько песен. Директор артиста заметил, что музыкант выражает делами все, что думает по поводу этой ситуации.

Ежемесячно в ДНР и ЛНР приезжают Илья Бачурин и солисты Москонцерта. В общей сложности они дали более 100 представлений.

С 2015 года на Донбасс ездит экс-вокалист "Агаты Кристи" Вадим Самойлов. Как говорит певец, после этих поездок он переосмыслил ценности жизни.

Валентина Лисица заявила, что для нее "все перевернулось и прояснилось" после начала СВО. Пианистка говорит, что ей не страшно было в зоне боевых действий.

Взяла в руки скрипку и поехала в ДНР Мария Андреева. По словам лауреатки международных музыкальных фестивалей, люди слушали ее затаив дыхание, и только тогда она поняла, что такое настоящее "единение с народом".