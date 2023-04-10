Владимир Фриске соболезнует грядущей утрате семьи онкобольной киноактрисы Анастасии Заворотнюк

Популярная российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк последние четыре года мужественно пытается побороть сложное онкологическое заболевание - глиобластому (рак мозга). От этой же болезни ранее скончалась певица Жанна Фриске. О состоянии здоровья артистки решил высказаться Владимир Фриске.

Мужчина заявил, что прекрасно понимает всю ту боль, которую сейчас испытывают близкие Анастасии.

«Я хорошо понимаю, каково родителям Насти. Мы с доченькой прошли такой период, он был максимально сложный. Валентина Борисовна, и Юрий Андреевич — дай Бог им выдержки, чтобы помогли своей дочери», — сказа отец Жанны.

К тому же, мужчина дал совет родителям Заворотнюк как можно чаще видеться с ней. Владимир Борисович считает, что важно всегда быть с ней рядом. Он вспомнил о том, что его покойная наследница всегда ощущала улучшение после того, когда к ней приходил сын Платон.