Woman.ru: Пока фанаты умоляют Самойлову простить Джигана, она веселится в Милане

Если модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган не смогут наладить свои отношения после серьезной ссоры, то поклонники вовсе перестанут верить в любовь.

Фанаты звездной пары запустили флешмоб под названием «Оксана, прости Джигана». Подписчики Оксаны и исполнителя выкладывают в Сети видеоролики с примирительной речью артиста в социальные сети.