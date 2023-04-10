Woman.ru: Виторган и Нинидзе нежно обнимаются на публике, но прячутся от журналистов

Вечером в понедельник, 10 апреля, Миксим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на премьере «Звезды в полдень». Они проигнорировали красную дорожку и репортеров, собравшихся возле них. Звезды сразу направились на второй этаж кинотеатра «Художественный», где был организован бар.

В толпе знаменитостей они почти были не видны журналистам. Однако в Сети все же появились новые совместные кадры влюбленных. Как видно на фото, Максим нежно обнимал Нино за плечи и старался поскорее скрыться с избранницей в темноте зрительного зала.

Нужно напомнить, что в ноябре минувшего года появились слухи о том, что пара рассталась. Спустя некоторое время актер эмоционально отреагировал на сплетни:

«Мы с Нино ''расстались'' в статьях изданий».

Судя по всему, ни о каком расставании Виторгана и Нинидзе не может быть и речи. Хотя свои отношения звезды не комментируют.