Звезда «9 роты» Сослан Фидаров: «Смольянинов похоронил меня и теперь на моих костях танцует»

Сослан Фидаров принимает участие в СВО. Он оказывает гумпомощь Донбассу. Актер известен по роли солдата в фильме Бондарчука «9 рота».

Недавно признанный иноагентом Артур Смольянинов*, который также снимался в фильме, заявил о смерти Фидарова. Он отметил, что сам бы легко смог застрелить коллегу по ленте. Но оказалось, что Сослан жив. В интервью для проекта «Эмпатия Манучи» артист заявил, что не понимает Смольянинова. Заявление коллеги обидело добровольца, он с возмущением сказал:

«Что я лично сделал Артуру плохого, что он в меня хочет стрелять? Встретил бы на поле боя меня — и что тогда? Я бы не стрелял. Болтать нужно меньше, его слова кроме смеха ничего не вызывают. Он несколько раз повторил, что я погиб, он меня похоронил и танцует уже на костях моих».

Говоря об артистах, которые делают нелестные заявления о Родине и поливают ее грязью, Фидаров сказал, что теперь это не их страна и они не могут возвращаться из-за рубежа в РФ.