Журналист выразил мнение о политике ОАЭ

Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских эмиратов.

По его мнению, это государство демонстрирует постепенную смену внешнеполитического курса. Он отметил, что раньше это государство в целом следовало в своих решениях в интересах США. Теперь же в последнее время, по его мнению, отмечается, что политическое руководство ОАЭ меняет свою внешнюю политику и сосредотачивается больше на своих геополитических интересах.

Рапуза отметил, что в этом отношении Объединенные арабские эмираты демонстрируют похожий внеполитический курс как в Саудовской Аравии.