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Журналист выразил мнение о политике ОАЭ

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Журналист выразил мнение о политике ОАЭ
В Мире
Фото из открытых источников

Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских эмиратов. 

По его мнению, это государство демонстрирует постепенную смену внешнеполитического курса. Он отметил, что раньше это государство в целом следовало в своих решениях в интересах США. Теперь же в последнее время, по его мнению, отмечается, что политическое руководство ОАЭ меняет свою внешнюю политику и сосредотачивается больше на своих геополитических интересах. 

Рапуза отметил, что в этом отношении Объединенные арабские эмираты демонстрируют похожий внеполитический курс как в Саудовской Аравии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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