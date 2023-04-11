Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она призналась, что ей, как и многим другим гражданам РФ, тревожно.

Сейчас в информационном пространстве только и разговоров, что о наступлении ВСУ. При этом многие специалисты уверяют, что переживать нечего - и танков у Украины мало, и авиации почти нет, не говоря уже о ракетах. Симоньян хотела бы верить, что слова о готовности ВС РФ к отражению атак противника окажутся правдой, а не станут очередным примером русского «шапкозакидательства».

«Люди более скептические и тревожные, а я тоже более тревожная, чем мне хотелось бы быть, они думают о другом – о том, в чем мы не превосходим. Это беспилотники», – заявила Симоньян.

Далее журналистка принялась говорить о возможности ВСУ запускать рои БПЛА. Она порассуждала о том, что запущенный один или два дрона, безусловно, могут нанести ущерб, но в масштабах СВО это, «как комар укусил».

А вот что такое рой беспилотников? По правде, никто не знает, так как массового применения, допустим, тысячи БПЛА, еще не было. Однако ВСУ строят амбициозные планы, и они не могут не вызывать беспокойство.

«И вот 1000 беспилотников, каждый из которых несет на себе боезаряд, летят в определенное место, в определенный город, на линию обороны, на скопление российской техники. Возможно это или нет? Поговаривают, что это пока невозможно. Что пока никто не научился управлять таким роем беспилотников. Меня в таких случаях пугает слово «пока». Ядерное оружие тоже когда-то было пока невозможно. Обычные пулеметы тоже были пока невозможны. Порох - и тот был когда-то невозможен...», - делится своими тревожными опасениями главред Russia Today.

Симоньян надеется, что люди, которые утверждают, что «пока это невозможно», отвечают за свои слова. И не только отвечают, но и готовятся к тому, что Украина сделает все для того, чтобы «в какой-то момент это стало все-таки возможно».

Специальная военная операция России длится с 24 февраля минувшего года. На 14-ом месяце ее проведения российские войска укрепляют оборону и готовятся уже не к первому, но, по слухам, к самому масштабному контрнаступлению ВСУ.