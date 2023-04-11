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Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников

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Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников
Украина
Фото из открытых источников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она призналась, что ей, как и многим другим гражданам РФ,  тревожно.

Сейчас в информационном пространстве только и разговоров, что о наступлении ВСУ. При этом многие специалисты уверяют, что переживать нечего - и танков у Украины мало, и авиации почти нет, не говоря уже о ракетах. Симоньян хотела бы верить, что слова о готовности ВС РФ к отражению атак противника окажутся правдой, а не станут очередным примером русского «шапкозакидательства».

«Люди более скептические и тревожные, а я тоже более тревожная, чем мне хотелось бы быть, они думают о другом – о том, в чем мы не превосходим. Это беспилотники», – заявила Симоньян.

Далее журналистка принялась говорить о возможности ВСУ запускать рои БПЛА. Она порассуждала о том, что запущенный один или два дрона, безусловно, могут нанести ущерб, но в масштабах СВО это, «как комар укусил».

А вот что такое рой беспилотников? По правде, никто не знает, так как массового применения, допустим, тысячи БПЛА, еще не было. Однако ВСУ строят амбициозные планы, и они не могут не вызывать беспокойство.

«И вот 1000 беспилотников, каждый из которых несет на себе боезаряд, летят в определенное место, в определенный город, на линию обороны, на скопление российской техники. Возможно это или нет? Поговаривают, что это пока невозможно. Что пока никто не научился управлять таким роем беспилотников. Меня в таких случаях пугает слово «пока». Ядерное оружие тоже когда-то было пока невозможно. Обычные пулеметы тоже были пока невозможны. Порох - и тот был когда-то невозможен...», - делится своими тревожными опасениями главред Russia Today.

Симоньян надеется, что люди, которые утверждают, что «пока это невозможно», отвечают за свои слова. И не только отвечают, но и готовятся к тому, что Украина сделает все для того, чтобы «в какой-то момент это стало все-таки возможно».

Специальная военная операция России длится с 24 февраля минувшего года. На 14-ом месяце ее проведения российские войска укрепляют оборону и готовятся уже не к первому, но, по слухам, к самому масштабному контрнаступлению ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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