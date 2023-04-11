«7Дней.ру»: Стало известно, как сейчас выглядит 6-летняя дочь актрисы Агнии Дитковските

34-летняя Агния Дитковските скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Актриса избегает публичности после развода с мужем Алексеем Чадовым. На днях новый снимок Ники опубликовала звездная бабушка Татьяна Лютаева.

Девочку артистка тайно родила еще несколько лет назад. Фотографией внучки бабушка поделилась по случаю дня рождения. Лютаева устроила Нике сюрприз с конфетти и воздушными шарами. Именинница при этом облачилась в белое платье, на голове у нее были накладные синие пряди.

"С днем рождения тебя, моя любовь! Ты — мое счастье, моя гордость! Мирного неба и любви," - подписала фото мать Агнии.

Сама Дитковските о жизни 6-летней дочки ничего не рассказывает. Известно только то, что она посещает школу фигурного катания. У киноактрисы также подрастает 8-летний сын Федор от экс-супруга.