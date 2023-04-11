Daily Star: Принц Гарри не успел проститься с королевой Елизаветой II из-за Меган Маркл

Британские СМИ выяснили, почему принц Гарри так не сумел попрощаться с Елизаветой II перед смертью. Напомним, королева скончалась в сентябре 2022 года. Вся семья находилась рядом с правительницей.Об этом пишет «АиФ».

Такая возможность была также у принца Гарри, однако он настаивал на том, чтобы его жена Меган Маркл была вместе с ним. После чего начались переговоры принца с королевской семьей, хотя это не имело никакого значения, поскольку в итоге Гарри не успел проститься с Елизаветой.

Главной загадкой остается то, посетит ли принц церемонию коронации короля Карла III. Как отмечается, приглашение на мероприятие он получил, однако не все члены семьи хотят видят его на коронации.







