Актер РФ Виктор Сухоруков пожаловался на то, как ему пришлось выпрашивать деньги на кинопроекты

Знаменитый актер из РФ Виктор Суханов с восхищением отзывается о новой кинокартине, в которой играет одну из главных ролей. Но упомянул артист о неприятных моментах, связанных с процессом финансирования киноиндустрии в нашей стране.

71-летний актер негодует по поводу процедуры питчинга, которая предполагает распределение государственного бюджета на кинопроекты. По словам Сухорукова, эта процедура является дискомфортной и даже немного унизительной.

«Само слово уже оскорбительное! Мне не понятно до сих пор, почему «пипочное» слово обозначает конкурс, защиту сценарной основы. В этом унизительное что-то есть. Сидят художники и думают, дать своему коллеге-художнику деньги или не дать. Почему происходит так?», — негодует Виктор Иванович.