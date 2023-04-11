Актер Виктор Бычков проинформировал о своей пенсии в размере 12,5 тысячи рублей

Пенсия звезды фильма «Особенности национальной охоты» практически не отличается от выплат российским пенсионерам. Ежемесячно Виктор Бычков от государства получает 12,5 тысяч рублей, несмотря на многолетний стаж и популярность.

По словам самого артиста, который является одним из самых узнаваемых в отечественном киноматографе, работает он с 14 лет. Трудовой стаж актера составляет 40 лет. У Бычкова есть небольшая надбавка за то, что является лауреатом Государственной премии по искусству. Эту степень Виктор Николаевич получил за участие в «Кукушке».

Но надбавка не поступает из-за некоторых правил. Если звезда кино отработает хотя один день в месяц, то он получает минимальную пенсию.

Актер РФ добавил, что он уже на протяжении трех лет не получает никаких дополнительных денежных средств.