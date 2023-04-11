Актриса Наталия Медведева рассказала о коалициях в реалити-проекте «Новые звезды в Африке»

Последние пять недель россияне следят за жизнью звезд, которые проходят испытания в шоу «Новые звезды в Африке». На днях разгорелся скандал между молодыми людьми по поводу формирования коалиций.

Наталия Медведева решила расставить все «точки над и». Актриса раскрыла в личном микроблоге причину формирования подобных союзов.

Когда в сложных условиях встречаешь знакомое лицо — это победа либо спасение. Кажется, сама по себе пара людей, которые отлично знают друг друга, автоматически что-либо образует, - отметила актриса.

Напомним, в последней серии, вышедшей 9 апреля, Медведева попала в номинацию на вылет с Андреем Свиридовым. Знаменитостям выпало интеллектуальное задание, в котором победила Наталья и осталась в шоу.