Блогер Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение шоумена и ведущего Дмитрия Нагиева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение шоумена Дмитрия Нагиева. Об этом она написала в новом влоге, который был размещен сегодня на Ютуб-канале.

Блондинка застала известного телеведущего в Анталье. Она сделала с ним несколько снимков в помещении, которое напоминает холл гостинницы. В кадре блогерша шутит и смеется. Также Настя рассказывает Дмитрию о том, как его сильно любит ее мама.

Мы с твоей мамой ровесники, даже с бабушкой. Передаю привет подписчикам, которых у тебя больше, чем у меня. Снизу только не снимай. Там работать над уменьшением нужно, – пошутил Нагиев.

Ивлеева указала, что она снимала шоумена в день ее рождения 8 марта. Находится ли актер до сих пор в Турции, неизвестно.