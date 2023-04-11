«Царьград»: Екатерина Волкова вспомнила нелестные слова Александра Абдулова о Пугачевой

Издание «Царьград» привело воспоминания Екатерины Волковой, которая стала гостем Второго фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора». Артистка представила новый спектакль под названием «Неслучайная попутчица», выступив в качестве исполнителя собственных композиций.

В ходе интервью Волкова призналась, что о музыкальной карьере она впервые задумалась после встречи с Александром Абдуловым. Легендарному актеру понравился ее вокал и он сообщил, что по сравнению с голосом Еатерины «Алла Пугачева — это седьмая база».

Актриса вспомнила, что во время гастрольного тура играла на одной сцене с Александром Абдуловым, Сергеем Никоненко, Еленой Прокловой. Именно в Америке Абдулов заставлял Волкову петь, в том числе в ресторане "Русский самовар", который основали эмигранты из РФ Иосиф Бродский, Роман Каплан и Михаил Барышников.