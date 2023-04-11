Диана Анкудинова заявила, что Филипп Киркоров завидовал ей на съемках 4-го сезона телешоу «Маска»

В феврале на российском канале НТВ стартовало новое шоу «Маска». В минувшие выходные телезрителям показали девятый эпизод 4-го сезона популярного проекта.

Одним из запоминающихся событий вечера стало разоблачение Горностая. Под маской скрывалась исполнительница Диана Анкудинова. Главным разоблачителем этого персонажа стал Филипп Киркоров. Еще несколько эфиров назад поп-король догадался, кто именно может скрываться под маской персонажа.

«Он просто завидует. Знаю, молча плачет в подушку по ночам», — сказала Анкудинова.

Стоит добавить, что сам Киркоров высоко оценил выступления Горностая. Ему удалось дойти в проекте практически до финала.