Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала снимок без одежды

Любовь Толкалина часто радует многочисленных фанатов своими откровенными снимками. На этот раз примеру матери последовала дочь актрисы Мария Михалкова-Кончаловская.

Наследница Егора Кончаловского опубликовала в соцсети снимок без одежды. 21-летняя Мария похвасталась стройной фигурой и татуировками. Перед зеркалом дочь артистки позировала в одном нижнем белье.

Девушка живет отдельно от родителей. Сейчас она занимается творчеством. Юная артистка полностью сбрила волосы на голове в конце января. Тогда у нее были роскошные локоны рыжего цвета.

Пользователи Сети отметили изменения во внешности блогерши. Сама звезда не стала скрывать, что она поправилась на 5 килограммов.







