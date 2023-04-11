Дочь певицы Валерии SHENA рассказала, что было самым приятным в шоу «Маска»

В феврале на «НТВ» стартовал новый сезон теле «Маска». Главным событием завершившегося восьмого эпизода стало разоблачение Скунса. Под маской этого героя скрывалась дочь Валерии Анна Шульгина. 29-летняя певица, которая выступает на сцене под псевдиномом SHENA , не смогла сдержать слез.

В своих социальных сетях девушка поделилась впечатлениями от участия в развлекательном шоу. Начинающая артистка рассказала о самом приятном и теплом моменте во время съемок проекта.