Гоша Куценко рассказал, как «Самый лучший фильм» украл аудиторию у комедии «Любовь-морковь»

Гоша Куценко рассказал о конкуренции двух фильмов, в одной из которых он играл. "Самый лучший фильм", который сняли следом за картиной "Любовь-морковь", украл у последней аудиторию. Зрители увлеклись этой комедией намного больше, что актеру показалось несправедливым.

"Помню, как следом за "Морковкой" вышел "Самый лучший фильм". Его сняли наши коллеги, друзья. Я тогда возмущался и говорил: "Очень обидно!" Мы сформировали хорошую классическую семейную ленту, соблюли все условия общения со зрителями, у нас не было ругательств, все было пристойно и стильно", — заявил Куценко.

Гоша добавил, что вторая часть картины "Любовь-морковь" рассчитана на семью с детьми. Если в первой части женщина и мужчина поменялись телами и начали лучше понимать противоположный пол, то во второй части фильма они поменялись телами с детьми. Таким образом они вспомнили, как это — быть маленькими.