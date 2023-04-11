КП: Новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером» после перезапуска может стать женщина

В апреле этого года запланированы съемки нескольких проектов, которые не транслировали давно на российском телевидении. В том числе речь идет о шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое выходило на Первом канале.

Проект прекратили транслировать чуть более года назад. «Кто хочет стать миллионером?» - успешное международное телевизионное шоу, которое транслировалось в 100 странах мира. РФ подписала контракт с международной компанией, согласно которому права на производство проекта в стране принадлежат Первому каналу.

По предварительным данным, съемки обновленной программы начались. Хотя пока что официально эту информацию никто не подтвердил. Неофициальные источники сообщают, что в обновленном формате новой ведуще передачи может стать женщина.