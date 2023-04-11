КП: Новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером» после перезапуска может стать женщина

Несмотря на продвижение ЧВК «Вагнер», ВСУ не покидают город, продолжая медленно отступать. Сейчас они отошли на западный рубеж, который готовился к
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают зачищать Артемовск (Бахмут). Однако ВСУ пока что не планируют сдавать город. Они всеми
Сегодня, 9 апреля, в ряде Телегам-каналов были опубликованы новые кадры пылающего Бахмута (Артемовска). Сообщается, что ВС Украины заминировали улицы
Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель
Никита Михалков во время своей авторской программы "Бесогон" рассказал о чудовищном убийстве актрисы. Одной из главных тем передачи режиссёра стал
В девятом выпуске четвертого сезона музыкального шоу «Маска», который вышел на экраны 9 апреля 2023 года, судьи разоблачили Горностая. В костюме
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрон с просьбой обеспечить защиту от террористов сыну
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал те заявления, которые звучают со стороны представителей политического
В Артемовске (Бахмут) ВСУ используют танки Т-72 80-х годов. Leopard 2 и Challenger 2S они берегут для будущего наступления. Об этом пишет издание
Французский президент Эммануэль Макрон сделал заявление по вопросу о политике Европейского союза по отношению к США. Он считает, что за последнее