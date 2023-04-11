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Ксения Бородина заявила, что Ольга Бузова стала популярной благодаря роли жертвы

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Ксения Бородина заявила, что Ольга Бузова стала популярной благодаря роли жертвы
Знаменитости
Фото из открытых источников

Ксения Бородина высказалась, что ее коллега Ольга Бузова обрела популярность благодаря позиции жертвы. 40-летняя телеведущая в интервью Надежде Стрелец сказала, что ей нравится, когда зрители любят тебя за силу.

После ухода Ольги из нескончаемой любовной телестройки, она с коллегами по проекту не общается. Бузова сейчас занимается творчеством, получая престижные награды и хорошие деньги.

"Роль жертвы — не моя роль. Если в ней Ольга органична, я нет. Я человек, который учится на психолога, поэтому хочу понять, почему боюсь этой роли. Мне нравится, когда меня за силу любят," отметила ведущая.

Отметим, Ксению неоднократно не раз обвиняли в том, что она завидует Бузовой. На такие обвинения коллеги поющая телеведущая не реагирует. Она заниматеся съемками нового видеоклипа, который хочет отправить на Каннский фестиваль.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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