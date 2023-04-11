Лайма Вайкуле назвала «отвратительным» инцидент с певцом Меладзе в Куршевеле

Лайма Вайкуле прокомментировала конфликт Валерия Меладзе с журналистами из Украины в Куршевеле.

«Когда человек не может говорить о том, что думает, это отвратительно. Не позавидуешь Меладзе, который сейчас там находится», — сказала певица.

Вайкуле заявила, что переживает за артиста и считает, что он никому не хочет зла.

«Знаю этого человека, он хорошо относится ко всем. Всегда очень уважительно. К любому человеку, даже незнакомому. Такие люди в России не нужны», — добавила Лайма.

Напомним, 4 апреля украинские журналисты заметили певца на французском курорте «Куршевель». Репортеры подошли к Меладзе к нему с просьбой сфотографироваться, после чего попросили поделиться своим мнением насчет СВО. Исполнитель попросил корреспондентов выключить камеру, предложив «отойти в сторону и нормально поговорить». Но они продолжили провоцировать Валерия, задав вопрос о том, «как ему отдыхаеться в такое непростое время». После этого Альбина Джанабаева вывела мужа из толпы.

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