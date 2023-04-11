Муж беременной Лены Катиной поделился своими эмоциями перед встречей с ребенком

Супруг известной российской певицы Лены Катиной признался, что он переосмыслил некоторые взгляды и суждения, которых всегда придерживался до беременности своей жены.

Миллионер Дмитрий Спиридонов в своем микроблоге написал о том, что его переполняют чувства. Предприниматель очень ждет появления на свет их общего наследника. Пол будущего малыша бизнесмену неизвестен. Дело в том, что певица решила рассказать об этом супругу только в июне, в день рождения ребенка. Дмитрий признался, что встреча с новорожденным будет для него одной из самых долгожданных в жизни.

Стоит отметить, что малыш станет вторым для артистки. Исполнительница воспитывает сына от первого брака. Она была замужем за Сашо Кузмановичем, от которого растит Александра.



