На Украине закончилась ликвидация литературы на русском языке: «Мы с радостью отправили русские книги на макулатуру»

Библиотека Тернополя (город на западе Украины) провела акцию по ликвидации русскоязычной литературы. Все книги на русском языке были отправлены на макулатуру. К тому же, учреждение приобрело книги в Бородянке, Ирпене, Буче.

По словам одного из библиотекарей Натальи Масловской, в рамках этой акции любой желающий смог прийти в библиотеку и принести имеющиеся русскоязычные книги.

«Мы с радостью отправили книги на русском языке на макулатуру», — сказала женщина.

Стоит сказать, что многие печатные издания, которые отправились на переработку, рассказывали о жизни Петра I и Екатерины II. Также в тернопольской библиотеке работники принимали русскоязычные газеты и журналы.