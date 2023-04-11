На Украине закончилась ликвидация литературы на русском языке: «Мы с радостью отправили русские книги на макулатуру»

Несмотря на продвижение ЧВК «Вагнер», ВСУ не покидают город, продолжая медленно отступать. Сейчас они отошли на западный рубеж, который готовился к
Чтобы прожить дольше, после 40 лет нужно обзавестить полезными привычками. Какими именно, рассказали эксперты. Так, желательно ежедневно заниматься
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают зачищать Артемовск (Бахмут). Однако ВСУ пока что не планируют сдавать город. Они всеми
Знаменитая российская актриса приняла участие в вокальном шоу «Три аккорда» два года назад. Хотя Настасья Самбурская не заняла первое место, она
Григорий Лепс проехал открытие Gucci Сafe (Iccug Efac), которое запустили рэпер Тимати, певец Егор Крид с ресторатором Антоном Пинским. Исполнитель
Никита Михалков во время своей авторской программы "Бесогон" рассказал о чудовищном убийстве актрисы. Одной из главных тем передачи режиссёра стал
В Северной столице правоохранители обнаружили в квартире на 1-й линии Васильевского острова три килограмма взрывчатки, винтовку и запрещенные
Депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев призвал отправлять в зону специальной военной операции (СВО) артистов. Политический
В ходе проведенного институтом исследования общественного мнения INSA опроса выяснилось, что 41% жителей Австрии не поддерживают введенные в
Зевота может являться предвестником инсульта. Об этом говорит врач Надежда Чернышова. "Зевота – компенсаторный механизм, он возникает во время