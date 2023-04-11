Неузнаваемую Заворотнюк сняли на фото в публичном месте: «Глаз не видно, рот кривой»

Семья Анастасии Заворотнюк сейчас переживает непростые времена. Онкобольная актриса проходит лечение от рака мозга. Муж звезды Петр Чернышев много работает для того, чтобы оплачивать лечение жены.

Дочь актрисы из-за депрессии даже обращалась к специалистам. Сейчас Анна старается держаться на позитивной ноте. Девушка активно общается со своими подписчиками, однако о болезни матери предпочитает не говорить.

Нередко Заворотнюк отвечает на вопросы подписчиков. Накануне одна из фанаток поделилась жизненной историей. Девушка написала, что наконец-то бросила нелюбимую работу, поскольку выходных у нее практически не было. Заворотнюк подчеркнула, что с работой без выходных – расстаться не грех. При этом она сопроводила ответ фото, на котором ее лицо перекошено, а глаза закрыты.

Глаз не видно, а рот кривой! Такая красивая, но делает такие снимки. Зачем, – написали подписчики.