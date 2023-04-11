Ольга Шелест уволилась с российского ТВ и эмигрировала со своей семьей в США

Знаменитая ведущая из РФ Ольга Шелест покинула Россию. Вместе со своей семьей (мужем Алексеем Тишкиным и детьми) теледива эмигрировала в США.

Как пишет «Комсомольская правда», Ольга отказалась от участия в новых проектах на ТВ, покинула старые. Источник, близкий к звездной семье, рассказал, что Шелест хорошо знает английский язык, поэтому легко адаптируется в Штатах.

Стоит подчеркнуть, что сама ведущая пока не дала никаких комментариев на этот счет. Неизвестно, где в настоящее время находится звезда.

Ольга ведет социальные сети, но не делится с подписчиками подробностями личной жизни. Примечательно, что также Шелест не говорит о своей позиции касательно СВО.