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Певец из РФ Филипп Киркоров публично унизил Регину Тодоренко на телешоу РФ «Маска»

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Певец из РФ Филипп Киркоров публично унизил Регину Тодоренко на телешоу РФ «Маска»
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Фото из открытых источников

В минувшие выходные на канале НТВ вышел девятый выпуск «Маски». Зрители активно обсуждают как самих участников шоу, так и судей.

Борьбу за главный приз продолжают 7 участников. На этот раз многим понравилось выступление Скорпиона, но кто прячется в этом образе, угадать было сложно. Удивила вопросами к участнику Регина Тодоренко. В проекте ведущая является членом жюри.

«Любите Мухомора из предыдущего сезона?» - спросила у Скорпиона певица.

Вопрос удивил Филиппа Киркорова и он публично унизил коллегу. Поп-король заявил, что Регина сказала глупость. Но слова артиста Тодоренко не задели.

Отметим, участникам «Маски» предстоит сразиться за главный приз в финале. Очередной выпуск смотрите в воскресенье.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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