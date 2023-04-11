Певица Диана Арбенина прокомментировала отмену своего концерта в Перми 12 апреля

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» прокомментировала отмену концерта в Перми. Вчера, 10 апреля, у музыкантов прошел онлайн-концерт. В ходе выступления Диана Арбенина высказалась об отмене запланированных концертов в Перми, Уфе, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Ижевске.

«В последние недели на нас обрушилась стремная медиаволна, которая состоит из шлака и клеветы», - сказала Арбенина.

Отмену концертов артистка связала со «смутными временами» и «странными нереализованными амбициями некоторых общественных деятелей».

Напомним, гастрольный российский тур Арбениной оказался под угрозой из-за критики СВО. В Перми мероприятие было запланировано на 12 апреля в СК Сухарева. Но накануне в Центре спортивной подготовки Пермского края отказали в предоставлении музыкантам коллектива площадки из-за «большого общественного резонанса» и «возможных провокаций».