Певица Лолита Милявская показала экстремально похудевшего кинорежиссера Федора Бондарчука

Лолита Милявская опубликовала новый снимок, на котором позирует вместе с российским кинорежиссером Федором Бондарчуком. Судя по кадрам, известный постановщик экстремально похудел.

Лолита призналась, что не обращаться к режиссеру по имени, хотя он младше нее. Также Милявская поблагодарила Федора за возможность принять участие в съемках фильма «Актрисы». Бондарчук произвел огромное впечатление на артистку. По ее словам, на съемочной площадке он никогда не кричал, всегда говорил тихо и всех выслушивал.

«Смотрю как зритель и ловлю себя на мысли, что стоило такого сценария и такого режиссера всю жизнь ждать. Даже если ничего не предложат больше, я счастлива», — отметила певица.

Интернет-пользователи подчеркнули, что после свадьбы с Паулиной Андреевой актер помолодел и похудел. Он стал совершенно другим человеком.