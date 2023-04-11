Победившую в «Трех аккордах» певицу Ларису Долину назвали Брежневым российского шоу-бизнеса

Народная артистка РФ, 67-летняя певица Лариса Долина одержала победу в телешоу «Три аккорда». Зрители сравнили исполнительницу с советским и российским политиком Леонидом Брежневым.

Триумф Долиной в проекте Первого канала вызвал в Сети дискуссии. Общественность обратила внимание на то, что Лариса Александровна мастерски владеет голосом. Ей продюсеры противопоставили не таких опытных и титулованных участников. По мнению большинства интернет-пользователей, Долина, как и Брежнев, стремится все награды забрать себе.

«Разочаровалась, хотелось бы, чтобы судьи поддержали Еременко и певца Гора, они вровень пели с титулованной артисткой, которой в итоге отдали предпочтение», — высказалась фанатка проекта.





Другой комментатор заявил, что победа певицы в шоу «Три аккорда» незаслуженна, а все оценки, которые ей поставили, вызывают чувство стыда.