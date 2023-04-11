Кнутов заявил, что ракеты ВКС РФ не долетят до Западной Украины из-за пяти зон ПВО ВСУ

Военнослужащие ВС РФ провели успешную операцию. Они разрушили мост в Черниговской области, который активно применяли ДРГ для захода в Брянскую область, пишет СП.

По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, для полного уничтожения железобетонных сооружений применяли ракету "воздух-поверхность" Х-29ТД. Она была создан специально для этих целей.

Несмотря на то, что в арсенале российской армии есть множество разных средств поражения, включая "Калибры", обладающие высокой точностью поражения цели, уничтожение некоторых инфраструктурных объектов является сложным вопросом, который зависит от множества факторов. К примеру, от гуманитарной составляющей и технической сложности операции.

Военкор добавил, что задача нанесения ударов по мостам не такая простая как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы ракета долетела до Западной Украины, она должна несколько зон противовоздушной обороны ВСУ, которые оснащены ПЗРК, «Гепардами» (Gepard), способными стрелять при помощи зенитных снарядов по ракетам, а также другими ЗРК — NASAMS, IRIS-T. Есть многоэшелонированная система ПВО, она существует и она работает. Если использовать крылатые ракеты, вероятность того, что они пролетят через всю Украину и не будут сбиты, не большая.