Продюсер «Фабрики звезд» впервые рассказала правду о романе Тоневой и Артемьева

Продюсер «Фабрики звезд» Василина Михайловская откровенно рассказала о слухах, которые ходили 20 лет назад. Тогда поговваривали, что у исполнителей Ирины Тоневой и Павла Артемьева был роман. Создательница проекта вспомнила, как парочка часто пряталась от камер видеонаблюдения.

«Они поняли, что никто их не смотрит, когда в помещении лишь один человек. Была подсобка, туда сперва заходил один участник, смотрел, что камера не шевелится, а через некотрое время залезал в шкаф. Через пять минут в шкаф заходил второй артист», — сообщила Михайловская.

Продюсер призналась, что у Артемьева и Тоневой действительно был роман, хотя они это и отрицали. Павел неоднократно опровергал любовную связь с девушкой. Слухи о романтических отношениях певцов стали появляться после того, как они спели вместе дуэтом, а в конце номера поцеловались. Но даже тогда Артемьев объяснил этот поцелуй монтажом.