Устойчивый к антибиотикам грибок Candida auris стремительно распространяется в медучреждениях США

Врачи из США бьют тревогу из-за стремительно распространяющегося нового вида грибка. Он отличается высоким процентом смертности. В американских медицинских учреждениях распространяется новый тип грибка Candida auris, который относится к внутрибольничным инфекциям. Болезнь поражает пациентов, которые длительное время находятся в стационаре на лечении.

В результате у зараженных пациентов наблюдаются разные инфекции, которые затрагивают кровоток, мочеполовую систему, легкие. По опубликованной сотрудниками американского здравоохранения статистике, процент смертности среди граждан, зараженных этим видом грибка, достигает 30%, то есть каждый третий умирает.

Добавим, изучение Candida auris показало, что он устойчив к антибиотикам, применяемых в клиниках. Сейчас работники медицинских сообществ США разрабатывают новые препараты, которые способны убить этот опасный вирус.